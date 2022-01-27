У Кременчуці через коронавірус померла 66-річна жінка

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Сьогодні, 27 січня, в Кременчуці зареєстрували 62 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 29 жінок віком від 22 до 85 років, 28 чоловіків віком від 24 до 78 років та 5 дітей віком від 8 до 17 років. Із них 57 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 84 пацієнта.

Одужало 7 кременчужан.

На жаль, померла 66-річна невакцинована жінка.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 18 959 випадків хвороби: одужало 17 686, померло 674.