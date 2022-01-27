Відключення електроенергії в Кременчуці 28 січня: кому не пощастило

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 412

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про те, що 28 січня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: просп. Полтавський;

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;

вул. Артема Носенка;

вул. Східна;

вул. Добролюбова;

вул. Шкільна;

вул. Радищева;

вул. Переяслівська;

вул. Сумська;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Хорольська;

вул. Кріворудна;

вул. Молодогвардійців;

вул. Платухіна;

вул. Хортицька;

вул. Некрасова;

вул. Розмислова;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

пров. Правобережний;

пров. Піщаний.

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