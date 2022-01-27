Відключення електроенергії в Кременчуці 28 січня: кому не пощастило
Сьогодні, 18:30
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про те, що 28 січня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- просп. Полтавський;
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
- вул. Артема Носенка;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Молодогвардійців;
- вул. Платухіна;
- вул. Хортицька;
- вул. Некрасова;
- вул. Розмислова;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Піщаний.
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