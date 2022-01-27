Держаудитслужба знайшла порушення і «зарубала» тендер на харчування лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 260

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» не змогла провести тендер на кейтерингові послуги (організацію харчування). Закупівлю оголошеною вартістю 4,8 млн грн скасували на вимогу Державної аудиторської служби через порушення. Інформація розміщена в системі закупівель Prozorro.

Держаудитори провели моніторинг закупівлі та вказали на те, що замовник (ЛІЛ «Кременчуцька») помилився із визначенням типу закупівлі. Оскільки сума перевершує еквівалент 133 тис євро, лікарня мала б проводити відкриті торги з публікацією англійською мовою. Такий вид закупівлі має розширити коло учасників, крім того, у ньому є етап прекваліфікації — коли пропозиції (правильність подання документів) оцінюється до торгів.

Натомість замовник оголосив «звичайні» відкриті торги.

Що буде із харчуванням пацієнтів? Чи надаватиметься воно? Про це ТЪ запитав директорку ЛІЛ «Кременчуцька» Оксану Корлякову. Вона каже: харчування в лікарнях буде. Якщо неможливо провести закупівлю, закон дозволяє укласти додаткову угоду з попереднім постачальником на суму, що не перевищує 20% вартості договору.

На даний час організацією харчування в лікарні займається фірма «Понтем.УА».