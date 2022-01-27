Monobank протягом 25 хвилин продавав валюту дешевше за ринкову ціну

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 658 Коментарів: 3

Внаслідок помилки, припущеної менеджером, monobank втратив близько 150 тисяч гривень. Про інцидент 27 січня розповів співзасновник фінансової установи Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.

Помилку пан Гороховський помітив о 9.41 ранку, коли відкрив додаток: курс з продажу американських доларів був на 1 гривню нижче за ринковий. Менеджер, відповідальний за встановлення курсу, поставив вартість продажу долара на рівні 28,03 грн, тоді як офіційний становить 29,1 грн. Вже за 25 хвилин цифри виправили, але користувачі встигли купити 4,5 млн. грн валюти, внаслідок чого банк втратив близько 150 тисяч гривень.

«Сумно дивитися на курс і розуміти, що це відбувається здебільшого тому, що ми не можемо стримати емоції та не піддатися стадному інстинкту. Припиніть купляти валюту за дурними цінами! Потрібно терміново зробити собі автарку: «Я патріот і не купляю долар по 29», - йдеться у дописі.



