Monobank протягом 25 хвилин продавав валюту дешевше за ринкову ціну

Внаслідок помилки, припущеної менеджером, monobank втратив близько 150 тисяч гривень. Про інцидент 27 січня розповів співзасновник фінансової установи Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.
Помилку пан Гороховський помітив о 9.41 ранку, коли відкрив додаток: курс з продажу американських доларів був на 1 гривню нижче за ринковий. Менеджер, відповідальний за встановлення курсу, поставив вартість продажу долара на рівні 28,03 грн, тоді як офіційний становить 29,1 грн. Вже за 25 хвилин цифри виправили, але користувачі встигли купити 4,5 млн. грн валюти, внаслідок чого банк втратив близько 150 тисяч гривень.
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