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Надзвичайні новини

Під Кременчуком затримали серійного дачного крадія

Вчора, 16:37 Переглядів: 2 027 Коментарів: 2

 

Чоловіка підозрюють у щонайменше 10-ти епізодах злочинної діяльності

Поліція затримала 36-річного чоловіка, який підозрюється у серії крадіжок з гаражів та дачних будинків в Кременчуцькому районі, повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

- Слідчі виявили в одному із гаражів фігуранта викрадену у громадян техніку, інструменти та інші речі, які вилучені у якості речових доказів. На часі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок та  обрано запобіжний  захід - тримання під вартою, - Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління.

За даними фактами слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка
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Коментарі: 2

291
cenzor:
Вчора, 16:51

Гаденышь


10 0
125
Oleg Olimp:
Вчора, 17:28

Точно така бензопила в мене на дачі навіть бірка також висить, де спіймали цю тварюку важко ментам сказати?


8 2

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