За перший день роботи 4 «фантоми» виписали «гонщикам» майже 1000 штрафів

З 25 січня на дорогах країни працюють поліцейські автомобілі «Фантом». За добу 4 машини виписали «гонщикам» майже 1000 штрафів.
27 січня радник міністра МВС Антон Геращенко відзвітував:
Наразі розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей, щоб водії на певних дорогах були обережнішими.
В поліції з надією чекають збільшення автопарку фантомів. В 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 ще 50, чого, за думками поліцейських, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості на дорогах.
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