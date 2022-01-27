За перший день роботи 4 «фантоми» виписали «гонщикам» майже 1000 штрафів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 598 Коментарів: 2

А що буде, коли їх стане 30...

З 25 січня на дорогах країни працюють поліцейські автомобілі «Фантом». За добу 4 машини виписали «гонщикам» майже 1000 штрафів.

27 січня радник міністра МВС Антон Геращенко відзвітував:

«Незважаючи на те, що минулого року команді МВС разом з командою Мінінфраструктури, та в цілому завдяки роботі Парламента, підтримці Президента і Кабміну вдалось досягнути вражаючих результатів по зниженню смертності на дорогах (знижения смертности в 21 році у порівнянні з 2020 роком склало 8,7 %. Вдалось зберегти 303 людських життя), ми не повинні зупинятись на досягнутому».

Наразі розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей, щоб водії на певних дорогах були обережнішими.

В поліції з надією чекають збільшення автопарку фантомів. В 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 ще 50, чого, за думками поліцейських, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості на дорогах.