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Операція Фантом: «гонщиків» ловитимуть автівки-«привиди»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 372 Коментарів: 3

 

Поліція проведе рейд порушників ПДР за допомогою спецавто

Завтра, 28 січня, з 8.00, кременчужани можуть зустріти на дорогах країни поліцейські автомобілі «Фантом». Це сірі автівки Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Вони оснащенні системою контролю швидкості, яка фіксує порушення навіть під час руху, зчитує номерні знаки й вносить до бази даних, де автоматично формується постанова про адміністративні правопорушення. про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Більшість транспортних засобів не зупинятимуть, власники авто дізнаються про штраф, коли до них прийде «лист щастя». Найзухваліших порушників зупинятимуть відповідно до вимог ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію».
У поточному році планують закупити 30 таких спецавтомобілів, зараз їх 4. Юридична компанія «Міллер» надала номери автівок-«фантомов»: КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: штрафи перевищення швидкості
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Коментарі: 3

234
GAndy:
Сьогодні, 18:19

А-ха-ха! Юлькины времена возвращаются, когда все направлено на то, чтоб срубить штрафов. Нужно пополнять обворованный бюджет.


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17
Lion:
Сьогодні, 18:28

Цитата: GAndy

А-ха-ха! Юлькины времена возвращаются, когда все направлено на то, чтоб срубить штрафов. Нужно пополнять обворованный бюджет.

Попробуйте не нарушать, помогает. Ну а если уж даже условно-разрешённых 69 км/ч в черте города вам мало, то извольте платить.


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10
Kremen.Estate:
Сьогодні, 18:28

Цитата: GAndy

А-ха-ха! Юлькины времена возвращаются, когда все направлено на то, чтоб срубить штрафов. Нужно пополнять обворованный бюджет.

 

Так не нарушайте :) Оставьте бюджет дырявым :)


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