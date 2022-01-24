Хто з кременчужан залишиться без світла 25 січня: адреси
Сьогодні, 18:32
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на електромережах
«Полтаваобленерго» повідомила про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться у Кременчуці 25 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хтомешкає за адресами:
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
- вул. Героїв України, 14;
- вул. Артема Носенка;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Кавказька;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Гірська;
- вул. Космонавтів;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Макаренка;
- вул. Кузнєчна;
- вул. Павла Чубинського;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Ракітіна;
- пров. Івана Кожедуба;
- пров. Тополевий;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Петька;
- пр. Корабліної;
- пр. Турубари;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
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