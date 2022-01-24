Хто з кременчужан залишиться без світла 25 січня: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 214

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на електромережах

«Полтаваобленерго» повідомила про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться у Кременчуці 25 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хтомешкає за адресами: просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;

вул. Героїв України, 14;

вул. Артема Носенка;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Кавказька;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Гірська;

вул. Космонавтів;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях;

вул. Макаренка;

вул. Кузнєчна;

вул. Павла Чубинського;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

пров. Ракітіна;

пров. Івана Кожедуба;

пров. Тополевий;

пров. Гайдамацький;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орлика;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Петька;

пр. Корабліної;

пр. Турубари;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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