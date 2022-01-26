«Кременчук» здобув вольову перемогу в булітній серії

Сьогодні, 23:08 Переглядів: 0

Сьогодні, 26 січня, хокеїсти «Кременчука» у важкому протистоянні перемогли «берсерків» у серії булітів. Героїчний новачок харківських «Берсерок» голкіпер Костянтин Козловський відбив півсотні кидків по своїх воротах, але цього не вистачило господарям для першої перемоги над «Кременчуком» в очних зустрічах поточного сезону УХЛ.

«Харківські Берсерки» - «Кременчук» - 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Коробов (Денискін, Дубінін), 20:51, 1:1 - Антонов (Секирко), 26:18. 2:1 - Шамардін (Секирко), 37:59. 2:2 - Дубінін (Коробов), 48:13. 2:3 - Денискін (вирішальний булліт), 65:00.

Буквально за кілька годин до гри «Берсерки» отримали підтвердження щодо трансферу воротаря Костянтина Козловського, проте тягнути із презентацією новачка господарі не захтіли, одразу кинувши білоруського голкіпера у бій. Саме Костянтину Козловському і судилося стати головною дійовою особою не лише у першому періоді, а й у матчі. Страж воріт харків'ян відбив у сумі півсотні (!) кидків різної складності та дозволив команді Ігоря Шаманського вдруге цього року не програти в основний час одному з претендентів на чемпіонство.

Як і на початку року, переможця в очній сутичці цих команд так і не було виявлено в основний час матчу. Долю поєдинку вирішила булітна серія, де Андрій Денискін виконав обидві свої спроби, тоді як у господарів відзначився лише Дмітрій Пугачов.

Цікаво, що перед грою ХК «Кременчук» посилився нападником Максимом Юшковим з досвідом виступів у КХЛ (73 матчі, 6 голів, 11 очок) та ВХЛ (10 сезонів).

36-річний легіонер є вихованцем череповецької школи хокею та розпочав виступати в молодіжних складах «Сєвєрсталі» у далеких вже 2001-2004 роках. Згодом Юшков виступав за «Мотор» (Барнаул), «Зауралля» (Курган), «Амур» (Хабаровськ), «Липецьк», «Єрмак» (Ангарськ), «Рубін» (Тюмень), «Торпедо» (Усть-Каменогоськ), «Сахалін» (Азіатська ліга), «Алмати» (Казахстан) та «Іжсталь» (Іжевськ).

Саме в «Іжсталі» (ВХЛ) Юшков провів початок нинішнього сезону та у 31 матчі записав до активу 11 (3+8) очок.