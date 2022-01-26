У Кременчуці зареєстрували 165 нових випадків коронавірусу

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26 січня в Кременчуці зареєстрували 165 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 94 жінки віком від 18 до 85 років, 66 чоловіків віком від 23 до 80 років та 5 дітей віком від 7 до 16 років. Із них 151 перебуває на амбулаторному лікуванні, а 14 - в інфекційних шпиталях, із них двоє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 77 пацієнтів.

Одужало 10 кременчужан.

На жаль, померли двоє: 78-річна жінка та 85-річний чоловік. Із числа померлих хворих - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 18 897 випадків хвороби: одужало 17 679, померло 673.