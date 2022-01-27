У Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавщини з більярду

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 507 Коментарів: 1

У Кременчуці, 21-22 січня у БК «Бінго» відбувся чемпіонат Полтавської області серед юніорів з більярду. Про це повідомила голова Федерації Полтавської області з більярду Анастасія Ковальчук.

Вперше переможцем став Микита Косенко (Решетилівка, тренер Олексій Одарюк). Микита у фіналі з рахунком 3:0 отримав перемогу в неодноразового переможця чемпіонатів Полтавської області Арсенія Хіль (Кременчук, тренер Віктор Приходько). Бронзовими призерами стали Арсеній Вовк (Кременчук, вихованець школи ДЮСШ «Авангард», тренер Микола Даценко) та Артем Холод (Кременчук).

Відокремлений підрозділ вітає спортсменів та бажає успіху молодим більярдистам, які зараз борються на чемпіонаті України у Києві.