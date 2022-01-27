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У Кременчуці вшанували загиблого воїна Анатолія Білоуса

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 733

 

Також у Києві пролунав дзвін пам'яті

У Кременчуці вшанували пам'ять загиблого у 2015 році АТОвця Анатолія Білоуса. ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО: Живи і пам'ятай» студент зачитав рядки з історії життя кременчужанина. 

Анатолій Білоус (21.03.1979 – 26.01.2015) - солдат, кулеметник 92-ї окремої механізованої бригади.

Загинув в зоні АТО 26 січня 2015 року, під час артилерійського обстрілу українських позицій

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня(посмертно)

Загиблому кременчужанину Анатолію Білоусу відкрили меморіальну дошку
Кременчужане, погибшие в АТО

У Міністерстві оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування захисників і захисниць України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

У заході взяли участь близькі та родичі полеглих Героїв, представники керівництва Міністерства оборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону. Дзвін Пам’яті пролунав 17 раз. 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО, Міністерство оборони
Теги: АТОвці загиблі в АТО воины света
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