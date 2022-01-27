У Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців
Сьогодні, 11:01
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Організатори обіцяють надати відповіді на всі питання
29 січня у Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців. Початок о 13.00 у Міському палаці культури за адресою: бульвар Пушкіна, 2. Оскільки кількість місць обмежена пропонують завчасно зареєструватися за посиланням.
Організатори обіцяють відповісти на найбільш хвилюючі питання для військових пенсіонерів:
- Коли буде добровільний перерахунок військових пенсій?
- За якими програмами можна збільшити пенсію пенсіонеру-силовику?
- На що держава насправді витратить кошти, виділені у 2022 році на виплати військовим?
- Надамо інструкцію: як збільшити пенсію за рахунок надбавок та премій?
- Ви отримаєте перелік необхідних документів та порядок їх подання для збільшення військової пенсії.
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