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У Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 447

Організатори обіцяють надати відповіді на всі питання

29 січня у Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців. Початок о 13.00 у Міському палаці культури за адресою: бульвар Пушкіна, 2. Оскільки кількість місць обмежена пропонують завчасно зареєструватися за посиланням

Організатори обіцяють відповісти на найбільш хвилюючі питання для військових пенсіонерів:

  • Коли буде добровільний перерахунок військових пенсій?
  • За якими програмами можна збільшити пенсію пенсіонеру-силовику?
  • На що держава насправді витратить кошти, виділені у 2022 році на виплати військовим?
  • Надамо інструкцію: як збільшити пенсію за рахунок надбавок та премій?
  • Ви отримаєте перелік необхідних документів та порядок їх подання для збільшення військової пенсії.
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці пенсіонер
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