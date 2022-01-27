У Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 447

29 січня у Кременчуці відбудеться зустріч для військових пенсіонерів та правоохоронців. Початок о 13.00 у Міському палаці культури за адресою: бульвар Пушкіна, 2. Оскільки кількість місць обмежена пропонують завчасно зареєструватися за посиланням.

Організатори обіцяють відповісти на найбільш хвилюючі питання для військових пенсіонерів: