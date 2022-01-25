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80 метрів рушників єднання: як у Кременчуці відзначили День Соборності

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 220

 

Захід відбувся біля бібліотеки 

22 січня в Україні відзначили День Соборності. У Кременчуці в навчальних закладах відбулися патріотичні флешмоби. Напередодні представники влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку та стели Героїв Небесної сотні. 

 

Відділ соціокультурної діяльності міської публічної бібліотеки організував рушниковий флешмоб «Єднання по-кременчуцьки». У святковий день флешмоб підтримали чимало містян, особливо молодь, і створили живу хвилю з родинних рушників, що ввібрали в себе символіку та душу свого роду. Загальний метраж рушникового полотна єднання склав близько 80 метрів.
Всі разом виголосили гасло єднання:

Ми всі - одна сім'я,
ми всі - одна родина.
Мільйони різних «Я»,
А разом - Україна!

 
Окрасою заходу стали величезні вишивані полотна. Танцювальне видовище від учнів ПТУ №26 привернуло увагу та визвало захоплення у перехожих. І все це під музичний супровід відомої пісні «Одна калина» у виконанні викладача, студентів льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, вихованців музичної школи №1 сестер Мірошніченко та всіх присутніх.
  

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Автор: Альона Душенко
Теги: рушник День Соборності України
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