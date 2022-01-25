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Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на Полтавщині розчистили 3602 км доріг

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 162

 

Використали понад 1147 тонн протиожеледної суміші

Всі автошляхи області зараз в проїзному стані, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. 

Як повідомили в Агентстві місцевих доріг Полтавщини, нині на автошляхах працюють 126 працівників та 99 одиниць техніки:

  • 46 піскорозкидачів із відвалами;
  • 26 навантажувачів;
  • 8 МТЗ із відвалами;
  • 9 КрАЗів із відвалами;
  • 6 автогрейдерів;
  • 2 «Газелі».

Використали понад 1147 тонн протиожеледної суміші.

Нагадаємо, за потреби водії можуть звертатися до цілодобової диспетчерської служби Агентства місцевих доріг – 80500150233, Служби автомобільних доріг – 050 409 80 01. За минулу добу зареєстрували 8 таких звернень. 

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень – сніг, місцями хуртовини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ожеледиця снігопад дороги
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