За добу на Полтавщині розчистили 3602 км доріг

Всі автошляхи області зараз в проїзному стані, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Як повідомили в Агентстві місцевих доріг Полтавщини, нині на автошляхах працюють 126 працівників та 99 одиниць техніки:
Використали понад 1147 тонн протиожеледної суміші.
Нагадаємо, за потреби водії можуть звертатися до цілодобової диспетчерської служби Агентства місцевих доріг – 80500150233, Служби автомобільних доріг – 050 409 80 01. За минулу добу зареєстрували 8 таких звернень.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень – сніг, місцями хуртовини.
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