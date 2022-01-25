За добу на Полтавщині розчистили 3602 км доріг

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 162

Всі автошляхи області зараз в проїзному стані, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Як повідомили в Агентстві місцевих доріг Полтавщини, нині на автошляхах працюють 126 працівників та 99 одиниць техніки:

46 піскорозкидачів із відвалами;

26 навантажувачів;

8 МТЗ із відвалами;

9 КрАЗів із відвалами;

6 автогрейдерів;

2 «Газелі».

Використали понад 1147 тонн протиожеледної суміші.

Нагадаємо, за потреби водії можуть звертатися до цілодобової диспетчерської служби Агентства місцевих доріг – 80500150233, Служби автомобільних доріг – 050 409 80 01. За минулу добу зареєстрували 8 таких звернень.

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень – сніг, місцями хуртовини.