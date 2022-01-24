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«Я так хочу тебе обійняти»: у Кременчуці вшанували загиблого воїна Андрія Ільїна

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 173

  

Тіло військового з боєм забирали у терористів, щоб поховати на батьківщині

22 січня виповнилася 7 річниця з дня загибелі військового Андрія Ільїна. У Кременчуці на площі Незалежності на екрані показували банер із зображенням загиблого Героя.

 

У ВПУ №7 спільно з ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» зачитали рядки з біографії Андрія Ільїна та спогади його мами. 

Андрій Ільїн (28.08.1983-22.01.2015) - лейтенант, командир взводу 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-і ОМБр (17-й батальйон територіальної оборони «Кіровоград»).

Загинув під час бою, 22 січня 2015 року, внаслідок прямого влучення снаряду.

Нагороджений: орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню (посмертно), відзнакою народу України - орденом «Народний Герой України».

Комбат Андрея Ильина рассказал, как им пришлось под миномётным огнём забирать тело бойца

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО АТОвці воины света
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