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Кременчук, Коронавірус / Карантин

19 січня ще 56 кременчужан інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 414

 

Сьогодні в місті випадків смерті не було

19 січня в місті зареєстрували 56 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 29 жінок віком від 19 до 78 років, 25 чоловіків віком від 27 до 77 років та дві дитини 1 і 3 роки. Із вперше виявлених випадків захворювання 53 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікуються в інфекційному шпиталі, не вакциновані.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 69 людей. Одужало 74 особи. Сьогодні в місті випадків смерті не було.

Загалом у Кременчуці налічують 18 462 інфікованих, одужало 17 545, померло 667.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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