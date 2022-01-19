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Кому з кременчужан доведеться посидіти при свічках 20 січня

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 364

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

У «Полтаваобленерго» розповіли, де відключатимуть світло 20 січня. Причиною тимчасових відключень електроенергії називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Перемоги, 12-50;
  • вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50, 4;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Михаїла Міхновського;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Руднична;
  • вул. Ватутіна, 4-14;
  • пров. Белінського;
  • пров. Маяковського;
  • туп. Хорольський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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