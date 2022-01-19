Кому з кременчужан доведеться посидіти при свічках 20 січня
Сьогодні, 18:28
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
У «Полтаваобленерго» розповіли, де відключатимуть світло 20 січня. Причиною тимчасових відключень електроенергії називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Перемоги, 12-50;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Ракетна;
- вул. Михаїла Міхновського;
- вул. Хімічна;
- вул. Хорольська;
- вул. Руднична;
- вул. Ватутіна, 4-14;
- пров. Белінського;
- пров. Маяковського;
- туп. Хорольський.
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