Кому з кременчужан доведеться посидіти при свічках 20 січня

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 364

Причина - проведення планових ремонтних робіт

У «Полтаваобленерго» розповіли, де відключатимуть світло 20 січня. Причиною тимчасових відключень електроенергії називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: вул. Перемоги, 12-50;

вул. Гоголя, 7-21;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Софіївська, 2/50, 4;

вул. Ракетна;

вул. Михаїла Міхновського;

вул. Хімічна;

вул. Хорольська;

вул. Руднична;

вул. Ватутіна, 4-14;

пров. Белінського;

пров. Маяковського;

туп. Хорольський.

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