Головна ялинка Полтави отримала друге місце у конкурсі краси серед новорічних ялинок України

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Такі результати голосування на сайті «Укрінформ»

Головна ялинка Полтави отримала друге місце у конкурсі краси серед новорічних ялинок обласних центрів України за версією «Укрінформ» . За неї віддали 26,9% голосів.

Переможницею обрали 28-метрове новорічне деревце з Вінниці (34% голосів). Воно складається з 324 натуральних дерев, а прикрашають його іграшки у вигляді великих бурульок та світлові 3D-кулі.

І на третьому місці опинилася ялинка Краматорська з 16,6% голосів.

Нагадаємо, що головну ялинку Кременчука у 2018 та 2019 роках визнавали найкрасивішою в Україні. А от у 2020 році, як і цьогоріч, кременчуцька зелена красуня не брала участі у конкурсі від «Укрінформу», бо оцінювали лише ялинки обласних центрів.