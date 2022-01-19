Головна ялинка Полтави отримала друге місце у конкурсі краси серед новорічних ялинок України

Головна ялинка Полтави отримала друге місце у конкурсі краси серед новорічних ялинок обласних центрів України за версією «Укрінформ». За неї віддали 26,9% голосів.
Переможницею обрали 28-метрове новорічне деревце з Вінниці (34% голосів). Воно складається з 324 натуральних дерев, а прикрашають його іграшки у вигляді великих бурульок та світлові 3D-кулі.
І на третьому місці опинилася ялинка Краматорська з 16,6% голосів.
Нагадаємо, що головну ялинку Кременчука у 2018 та 2019 роках визнавали найкрасивішою в Україні. А от у 2020 році, як і цьогоріч, кременчуцька зелена красуня не брала участі у конкурсі від «Укрінформу», бо оцінювали лише ялинки обласних центрів.
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