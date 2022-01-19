Підпільні віртуальні казино та симулятори азартних ігор: судитимуть злочинну групу

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 323

Зловмисники вели «бізнес» на Харківщині та в Полтаві

Слідчі Полтавщини завершили досудове розслідування відносно злочинної групи, яка створила мережу підпільних віртуальних казино. Про це інформує Слідче управління ГУНП.

Організована група забезпечувала неліцензовану діяльність гральних закладів на Харківщині та в Полтаві, а також функціонування підпільної мережі інтернет-сайтів з азартними іграми. Мережу нелегальних казино, в яких використовували віртуальні симулятори азартних ігор та електронні платіжні системи, викрили у липні 2021 року.

Незаконний гральний бізнес зловмисники маскували під надання послуг із доступу до інтернету. Потрапити до казино гравці могли тільки після телефонного дзвінка адміністраторові і лише з дозволу організатора. Усі процеси, що відбувалися в приміщеннях, контролювалися за допомогою камер відеонагляду.

Під час 15 санкціонованих обшуків у помешканнях трьох фігурантів та в гральних закладах вилучили 40 одиниць грального обладнання, візитівки з назвами ігрових платіжних систем, чорнові записи з контактами клієнтів, мобільні телефони та готівку.

Учасникам злочинної групи інкримінують організацію та проведення азартних ігор без ліцензії, що видається відповідно до закону, а також організацію та функціонування закладів, які надають доступ до азартних ігор в інтернеті, що вчинені організованою групою (частина 3 статті 28, частина 2 статті 203-2 Кримінального Кодексу України).

Санкція кримінальної норми передбачає від 680 до 850 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.