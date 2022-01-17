Літнім людям розповіли про цифрові інновації: розіслали 3 мільйони брошур

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У листівках розповіли про безоплатне навчання цифровій грамотності на платформі «Дія.Цифрова освіта» та про те, як користуватися державними послугами онлайн

Міністерство цифрової трансформації провело інформаційну кампанію з цифрової освіти серед людей поважного віку в регіонах. Для комунікації вибрали традиційний для цієї аудиторії формат друкованих інформаційних матеріалів. У листівках розповіли про безоплатне навчання цифровій грамотності на платформі «Дія.Цифрова освіта» та про те, як користуватися державними послугами онлайн.

Кампанія пройшла в рамках «Проєкту підтримки Дія», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Серед українських родин через «Укрпошту» поширили 3 мільйони листівок про державні послуги та освітні продукти.

Також бібліотеки-хаби цифрової освіти отримали паки з брендованою продукцією для комунікації цифрової освіти серед відвідувачів. Поширення саме друкованої продукції дає можливість донести інформаційні меседжі до різноманітних категорій населення. Близько 20% всіх користувачів порталу — це громадяни віком 55+ років.



