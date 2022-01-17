Понад 96% освітян Полтавщини щепилися від COVID-19

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Загалом в Україні двома дозами вакцини проти коронавірусу щеплені понад 1 млн 97 тис. працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості

Найкращий показник щеплених педагогів має Полтавська область – 96,74%. Такі дані оприлюднили в Міністерстві освіти і науки України. Загалом в Україні двома дозами вакцини проти коронавірусу щеплені понад 1 млн 97 тис. працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості.

- Майже всі освітяни регіону отримали дві дози вакцини від коронавірусу. В 1013 із 1245 закладів освіти щонайменше однією дозою вакциновані 100% персоналу! – розповів т.в.о. голови облдержадміністрації Дмитро Лунін на сайті Полтавської ОДА, – Освітяни захистили себе, рідних, учнів та студентів. Жодна школа на Полтавщині не перейшла на дистанційну освіту через відсутність щеплень у колективі.

Дмитро Лунін додав, що Полтавщина є однією з небагатьох областей, де вакциновані від коронавірусної хвороби понад половина дорослих жителів – близько 56%.