У Кременчуці на Чередниках пожежа на заправці (доповнено)

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 548

За попередньою інформацією, горить цистерна і автівка

У Кременчуці на Чередниках пожежа на заправці. Це сталося на АЗС «Motto», що на перехресті вул. Чкалова та пров. Медового.

За попередньою інформацією, горить газова цистерна та автівка. На місці працюють медики, пожежні та поліціянти.

Доповнено:

Правоохоронці перекрили рух по провулку Медовому від перехрестя з вул. Зарічною та вул. Чкалова.

За інформацією Кременчуцького відділку поліції, причиною пожежі стала автівка, яка «зачепила» газову колонку.

Доповнено о 22:50:

Як повідомляє наш журналіст, Тетяна Донченко з місця події, пожежа посилюється.