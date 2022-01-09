Хокеїсти «Кременчука» першими зіграють з перевтіленими «перевертнями» - «Харківські Берсерки»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 422

Харківський клуб «Рулав Одд» виступатиме в регулярному чемпіонаті України під назвою «Харківськ Берсерки». Таке рішення прийняте через проблеми, які виникли в одного з засновників хокейного клубу.

Цікаво, що кременчуцький клуб першим протестує перезавантажений клуб з Харкова. Матч відбудеться 11 січня о 18.30 на льодовій арені Айсберг.

Розклад домашніх матчів ХК «Кременчук»: 11 січня, 18.30 «Кременчук» - «Харківськ Берсерки»

14 січня, 18.30 «Кременчук» - БСФК

22 січня, 13.00 «Кременчук» - «Дніпро»

Пресслужба Федерації хокею України, що керівником клубу «Харківськ Берсерки» відтепер буде колишній гравець юнацької і юніорської збірних України, екснападник столичних «Києва», «Сокола», «Компаньйона», «Беркута», львівських «Левів», «Вінницьких Гайдамаків» і румунського «Стяуа» Павло Легачов, котрий з недавніх пір очолює Харківський регіональний осередок ФХУ.

За інформацією пресслужби Рулав Одд з Харкова, вони заперечують перейменування команди та вирішили знятися з розіграшу УХЛ.

- Ми глибоко занепокоєні таким розвитком подій і вважаємо, що зобов'язані повідомити Вас про позицію клубу. Після того, як з чемпіонату УХЛ вийшли найсильніші клуби, ми як професійна команда втратили мотивацію брати участь у такому чемпіонаті. 3 січня 2022 року ми офіційно повідомили ФХУ та УХЛ, що клуб прийняв остаточне рішення припинити виступи цього сезону. Всі гравці стають вільними агентами, просимо анулювати наш результат у турнірній таблиці. Ми залишаємо за собою право продовжити виступи у майбутньому після врегулювання ситуації в українському хокеї, - йдеться у повідомленні.

*Берсерки – люті воїни в скандинаво-германському світі, здатні бездумно руйнувати все на своєму шляху. Початкове значення слова — «перевертень», «людина-ведмідь». В українській філології це слово відоме як берсерко — запорізький козак, наділений надздібностями, котрий голіруч виходив протидіяти озброєному опонентові.

Наразі «Харківські Берсерки» після 18-ти матчів мають в активі 17 очок і посідають у таблиці третє місце. Вище – «Сокіл» (28) і «Кременчук» (26), нижче – «Дніпро» (14) і БСФК (6).