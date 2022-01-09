1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Спорт, Афіша

Хокеїсти «Кременчука» першими зіграють з перевтіленими «перевертнями» - «Харківські Берсерки»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 422

 

Харківський клуб перейменувався й зробив перезавантаження

Харківський клуб «Рулав Одд» виступатиме в регулярному чемпіонаті України під назвою «Харківськ Берсерки». Таке рішення прийняте через проблеми, які виникли в одного з засновників хокейного клубу. 

Цікаво, що кременчуцький клуб першим протестує перезавантажений клуб з Харкова. Матч відбудеться 11 січня о 18.30 на льодовій арені Айсберг. 

Розклад домашніх матчів ХК «Кременчук»:

  • 11 січня, 18.30 «Кременчук» - «Харківськ Берсерки»
  • 14 січня, 18.30 «Кременчук» - БСФК
  • 22 січня, 13.00 «Кременчук» - «Дніпро»

Пресслужба Федерації хокею України, що керівником клубу «Харківськ Берсерки» відтепер буде колишній гравець юнацької і юніорської збірних України, екснападник столичних «Києва», «Сокола», «Компаньйона», «Беркута», львівських «Левів», «Вінницьких Гайдамаків» і румунського «Стяуа» Павло Легачов, котрий з недавніх пір очолює Харківський регіональний осередок ФХУ.

За інформацією пресслужби Рулав Одд з Харкова, вони заперечують перейменування команди та вирішили знятися з розіграшу УХЛ.

- Ми глибоко занепокоєні таким розвитком подій і вважаємо, що зобов'язані повідомити Вас про позицію клубу. Після того, як з чемпіонату УХЛ вийшли найсильніші клуби, ми як професійна команда втратили мотивацію брати участь у такому чемпіонаті.

3 січня 2022 року ми офіційно повідомили ФХУ та УХЛ, що клуб прийняв остаточне рішення припинити виступи цього сезону. Всі гравці стають вільними агентами, просимо анулювати наш результат у турнірній таблиці. Ми залишаємо за собою право продовжити виступи у майбутньому після врегулювання ситуації в українському хокеї, - йдеться у повідомленні.

*Берсерки – люті воїни в скандинаво-германському світі, здатні бездумно руйнувати все на своєму шляху. Початкове значення слова — «перевертень», «людина-ведмідь». В українській філології це слово відоме як берсерко — запорізький козак, наділений надздібностями, котрий голіруч виходив протидіяти озброєному опонентові.

Наразі «Харківські Берсерки» після 18-ти матчів мають в активі 17 очок і посідають у таблиці третє місце. Вище – «Сокіл» (28) і «Кременчук» (26), нижче – «Дніпро» (14) і БСФК (6).

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей Рулав Одд ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх