Віртуальну експозицію стародавнього поховання планують створити на Полтавщині

Віртуальна VR та AR – експозиція стародавнього поховання катакомбної доби, де знайдено було кістяк жінки, що належала до древніх служителів культу
Цього року у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської облради планують створити креативні продукти за допомоги імерсивних технологій та 3D-моделювання. На сторінці центру повідомили, що йдеться про віртуальну VR та AR експозицію та 5 віртуальних 3D-реконструкцій.
Віртуальна VR та AR – експозиція стародавнього поховання катакомбної доби, де знайдено було кістяк жінки, що належала до древніх служителів культу. За ритуальною насиченістю наші археологи інтерпретували це нестандартне поховання як могилу справжньої шаманки. Поруч із кістяком були знайдені багаточисленні знахідки шаманської атрибутики.
5 віртуальних 3D-реконструкцій “шаманки та її друзів”. Усі знайдені 5 поховань в одному комплексі, що також представляють високу наукову цінність, серед яких є не тільки поховання шаманки, а і поховання стародавнього воїна та інших людей високого соціального статусу. Реконструкція небіжчиків буде представлена у форматі того, як вони виглядали в момент смерті (з артефактами та одягом).
Щоб зрозуміти, чи будуть цікавими такі майбутні діджитал-продукти, працівники Центру прохають відповісти на кілька питань у Google-формі за посиланням.