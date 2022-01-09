Віртуальну експозицію стародавнього поховання планують створити на Полтавщині

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 361

Віртуальна VR та AR – експозиція стародавнього поховання катакомбної доби, де знайдено було кістяк жінки, що належала до древніх служителів культу

Цього року у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської облради планують створити креативні продукти за допомоги імерсивних технологій та 3D-моделювання. На сторінці центру повідомили, що йдеться про віртуальну VR та AR експозицію та 5 віртуальних 3D-реконструкцій.

Віртуальна VR та AR – експозиція стародавнього поховання катакомбної доби, де знайдено було кістяк жінки, що належала до древніх служителів культу. За ритуальною насиченістю наші археологи інтерпретували це нестандартне поховання як могилу справжньої шаманки. Поруч із кістяком були знайдені багаточисленні знахідки шаманської атрибутики.

- Передбачається, що VR- та AR-експозиція “шаманського поховання” буде інтерактивною для користувачів. Експозиція буде представляти поховальну камеру з насиченим візуальним рядом та багатим функціоналом. Кожен з вас зможе побачити, як виглядало стародавнє поховання жінки, що 4000 років тому представляла, так би мовити, найвищий соціальний статус, а також побачити у нашій реконструкції, як вона виглядала при житті, а також прочитати публіцистичні тексти про це поховання. VR-експозицію можна буде побачити завдяки віртуальному шолому у Центрі, AR-експозиція буде доступна всім власникам мобільних телефонів моделей останніх 5-и років, – роз’яснили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

5 віртуальних 3D-реконструкцій “шаманки та її друзів”. Усі знайдені 5 поховань в одному комплексі, що також представляють високу наукову цінність, серед яких є не тільки поховання шаманки, а і поховання стародавнього воїна та інших людей високого соціального статусу. Реконструкція небіжчиків буде представлена у форматі того, як вони виглядали в момент смерті (з артефактами та одягом).

Щоб зрозуміти, чи будуть цікавими такі майбутні діджитал-продукти, працівники Центру прохають відповісти на кілька питань у Google-формі за посиланням.