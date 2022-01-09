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Продовжила роботу виставка картин майстрині Ніни Калашникової

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 315

 

Встигніть окунутися у мистецтво

У картинній галереї Наталії Юзефович продовжує роботу виставка вишитих картин майстрині Ніни Іллівни Калашникової.

Експозиція налічує понад 60 робіт, виконаних в техніці вишивки хрестиком, бісером, гладдю. Роботи пані Ніни щирі, професійні і різноманітні — ніжні пейзажі, гармонійні і витончені квіти, анімалістичні композиції, репродукції картин відомих художників.

Виставка працюватиме до 16 січня. Запрошуємо всіх гостей та мешканців міста завітати до картинної галереї та насолодитися красою та чарівністю рукотворних шедеврів майстрині.

Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – 7 січня та понеділок.
Адреса галереї: вул. Космічна, 9

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка галерея
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