Оприлюднили перелік банків, через які здійснюватимуть соціальні виплати у 2022 році

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 637

Усього в переліку 46 фінансових установ

У Міністерстві фінансів оновили перелік банків, які будуть здійснювати виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Тепер у переліку 46 фінансових установ: АТ «Ощадбанк»;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

АТ «Укрексімбанк»;

АТ АБ «Укргазбанк»;

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;

АТ «КБ «АКОРДБАНК»;

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;

АТ «АЛЬФА-БАНК»;

АТ «Банк Альянс»;

АТ «БАНК ВОСТОК»;

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»;

АТ «Банк Кредит Дніпро»;

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

АТ КБ «Глобус Банк»;

АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»;

АТ «Ідея Банк»;

АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;

АТ «АКБ «КОНКОРД»;

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

АТ «КРЕДОБАНК»;

АТ «КРИСТАЛБАНК»;

АТ АКБ «Львів»;

АТ «МЕГАБАНК»;

АТ «МЕТАБАНК»;

АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

АТ «МОТОР-БАНК»;

АТ «МТБ БАНК»;

АТ «ОТП Банк»;

АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

АТ «ПОЛІКОМБАНК»;

АТ «Полтава-банк»;

АТ «ПРАВЕКС БАНК»;

АТ «ПроКредит Банк»;

АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

АТ «АКБ «РАДАБАНК»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «РВС БАНК»;

АТ «СКАЙ БАНК»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;

АТ «УкрСиббанк»;

АТ «Універсал Банк»;

АТ «Юнекс Банк».

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