1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Гроші, Споживач, Україна, Світ

Оприлюднили перелік банків, через які здійснюватимуть соціальні виплати у 2022 році

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 637

 

Усього в переліку 46 фінансових установ

У Міністерстві фінансів оновили перелік банків, які будуть здійснювати виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Тепер у переліку 46 фінансових установ:

  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ АБ «Укргазбанк»;
  • АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;
  • АТ «КБ «АКОРДБАНК»;
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;
  • АТ «АЛЬФА-БАНК»;
  • АТ «Банк Альянс»;
  • АТ «БАНК ВОСТОК»;
  • АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»;
  • АТ «Банк Кредит Дніпро»;
  • АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
  • АТ КБ «Глобус Банк»;
  • АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»;
  • АТ «Ідея Банк»;
  • АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;
  • АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;
  • АТ «АКБ «КОНКОРД»;
  • АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;
  • АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
  • АТ «КРЕДОБАНК»;
  • АТ «КРИСТАЛБАНК»;
  • АТ АКБ «Львів»;
  • АТ «МЕГАБАНК»;
  • АТ «МЕТАБАНК»;
  • АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
  • АТ «МОТОР-БАНК»;
  • АТ «МТБ БАНК»;
  • АТ «ОТП Банк»;
  • АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
  • АТ «ПОЛІКОМБАНК»;
  • АТ «Полтава-банк»;
  • АТ «ПРАВЕКС БАНК»;
  • АТ «ПроКредит Банк»;
  • АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
  • АТ «АКБ «РАДАБАНК»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «РВС БАНК»;
  • АТ «СКАЙ БАНК»;
  • АТ «ТАСКОМБАНК»;
  • АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
  • АТ «УкрСиббанк»;
  • АТ «Універсал Банк»;
  • АТ «Юнекс Банк».
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: банк список
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх