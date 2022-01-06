Оприлюднили перелік банків, через які здійснюватимуть соціальні виплати у 2022 році
Сьогодні, 08:28
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Усього в переліку 46 фінансових установ
У Міністерстві фінансів оновили перелік банків, які будуть здійснювати виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Тепер у переліку 46 фінансових установ:
- АТ «Ощадбанк»;
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- АТ «Укрексімбанк»;
- АТ АБ «Укргазбанк»;
- АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;
- АТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;
- АТ «АЛЬФА-БАНК»;
- АТ «Банк Альянс»;
- АТ «БАНК ВОСТОК»;
- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»;
- АТ «Банк Кредит Дніпро»;
- АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- АТ КБ «Глобус Банк»;
- АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»;
- АТ «Ідея Банк»;
- АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;
- АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;
- АТ «АКБ «КОНКОРД»;
- АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
- АТ «КРЕДОБАНК»;
- АТ «КРИСТАЛБАНК»;
- АТ АКБ «Львів»;
- АТ «МЕГАБАНК»;
- АТ «МЕТАБАНК»;
- АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- АТ «МОТОР-БАНК»;
- АТ «МТБ БАНК»;
- АТ «ОТП Банк»;
- АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;
- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
- АТ «ПОЛІКОМБАНК»;
- АТ «Полтава-банк»;
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»;
- АТ «ПроКредит Банк»;
- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
- АТ «АКБ «РАДАБАНК»;
- АТ «Райффайзен Банк»;
- АТ «РВС БАНК»;
- АТ «СКАЙ БАНК»;
- АТ «ТАСКОМБАНК»;
- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
- АТ «УкрСиббанк»;
- АТ «Універсал Банк»;
- АТ «Юнекс Банк».
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