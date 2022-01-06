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Кременчук

Як не загубити дитину у натовпі: поради поліції

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 293

 

Правоохоронці наголошують, що ніколи не потрібно лякати дитину поліцією - адже у такому випадку вона боятиметься звернутися за допомогою до патрульних

Під час святкувань треба бути особливо пильними, аби не загубити дитину у натовпі. Поліція дала кілька порад, як не загубити дитину в натовпі та що робити, якщо ви все ж втратили її з поля зору:

  • Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг;
  • У натовпі міцно тримайте дитину за руку;
  • Поговоріть з дитиною, поясніть, що натовп не місце для ігор, тому не слід відволікатися та відходити чи відбігати від батьків без попередження;
  • Завчасно перевірте, чи знає вона свої дані ПІБ (своє та батьків), свою адресу, номер телефона одного з батьків. Про всяк випадок покладіть у кишеню дитини записку з цими даними;
  • Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації;
  • Обов’язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина губиться — вона має чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася, голосно кликати на допомогу;
  • Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

Дитина має знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.

Правоохоронці наголошують, що ніколи не потрібно лякати дитину поліцією. Оскільки тоді в дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.

- Друзі, будьте пильним, не залишайте малолітніх дітей без нагляду навіть на мить. Якщо ж трапилося так, що дитя загубилося, не зволікайте, одразу повідомляйте в поліцію, - йдеться у повідомленні правоохоронців.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: поліція дитина загубилася правила
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