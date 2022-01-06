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Дітей від 6 місяців до 6 років вакцинуватимуть від поліомієліту наприкінці січня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 185

 

Це стосується тих, хто не отримав потрібні щеплення вчасно або отримав їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень

Всі діти віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою полівакциною (ІПВ). Вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року.

За інформацією МОЗ, після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною полівакциною (ОПВ). 

- Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям. Якщо є порушення календаря щеплень або пропущені вакцинації, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та зробити щеплення, - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Батькам дітей від 6 місяців до 6 років, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендують звернутись до педіатра чи сімейного лікаря, аби отримати свій захист від поліомієліту. Детальніше про вакцини можна дізнатися на сайті МОЗ

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: поліомієліт щеплення Національний календар
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