Дітей від 6 місяців до 6 років вакцинуватимуть від поліомієліту наприкінці січня

Це стосується тих, хто не отримав потрібні щеплення вчасно або отримав їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень
Всі діти віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою полівакциною (ІПВ). Вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року.
За інформацією МОЗ, після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною полівакциною (ОПВ).
Батькам дітей від 6 місяців до 6 років, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендують звернутись до педіатра чи сімейного лікаря, аби отримати свій захист від поліомієліту. Детальніше про вакцини можна дізнатися на сайті МОЗ.
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