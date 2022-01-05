1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Здоров'я

Стало відомо, скільки кременчужан захворіли грипом вже у 2022 році

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 116

 

Більше половини хворих на ГРВІ кременчужан - діти

За останній тиждень в Кременчуці на ГРВІ захворіли 449 осіб, із них 242 (54%) – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності - 207,1 на 100 000 населення, це на 60,3% нижче базового рівня та нижче показника попереднього тижня на 22,4%.

Госпіталізували 49 осіб. На щастя, внаслідок грипу ніхто не помер.

За тиждень вакцину проти грипу отримали 65 кременчужан, а з початку епідемічного сезону - 928 осіб.

Щодо грипу, в місті зареєстровано 7 випадків грипу, з них 4 в 2022 році та 3 – наприкінці 2021 року. Захворіло 5 дітей та 2 дорослих.

В Полтавській області станом на 2 січня захворюваність на ГРВІ стабілізувалась, показник не перевищує базовий рівень.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 4 047 осіб, це на 31% менше попереднього тижня. Дітей захворіло 1 652, що складає 41% від усіх захворілих.

До шпиталів потрапило 205 хворих, що складає 5% від кількості захворілих.

Всього по області вакцину від грипу отримали 5 757 осіб, з них 489 - протягом останнього тижня.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: грип ГРВІ захворюваність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх