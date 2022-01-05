Стало відомо, скільки кременчужан захворіли грипом вже у 2022 році

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 116

Більше половини хворих на ГРВІ кременчужан - діти

За останній тиждень в Кременчуці на ГРВІ захворіли 449 осіб, із них 242 (54%) – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності - 207,1 на 100 000 населення, це на 60,3% нижче базового рівня та нижче показника попереднього тижня на 22,4%.

Госпіталізували 49 осіб. На щастя, внаслідок грипу ніхто не помер.

За тиждень вакцину проти грипу отримали 65 кременчужан, а з початку епідемічного сезону - 928 осіб.

Щодо грипу, в місті зареєстровано 7 випадків грипу, з них 4 в 2022 році та 3 – наприкінці 2021 року. Захворіло 5 дітей та 2 дорослих.

В Полтавській області станом на 2 січня захворюваність на ГРВІ стабілізувалась, показник не перевищує базовий рівень.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 4 047 осіб, це на 31% менше попереднього тижня. Дітей захворіло 1 652, що складає 41% від усіх захворілих.

До шпиталів потрапило 205 хворих, що складає 5% від кількості захворілих.

Всього по області вакцину від грипу отримали 5 757 осіб, з них 489 - протягом останнього тижня.