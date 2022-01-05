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Кременчук

Під Новий рік Рівненщині «подарували» нового прокурора з Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 328

 

Максим Гарковенко на фото праворуч

Рівненську окружну прокуратуру очолив Максим Горковенко, який родом з Кременчука. Пресслужба Рівненської обласної прокуратури повідомила: в органах прокуратури він з 2004 року. Працював на різних посадах – від прокурора місцевої прокуратури до заступника керівника обласної прокуратури, а до призначення в Рівненську окружну – працював на посаді заступника керівника Дубенської окружної прокуратури.

Максим Горковенко народився 1981 року у Кременчуці Полтавської області. Одружений, виховує двох дітей. У 2003 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого. 

До цього керівника в Рівненській окружній прокуратурі (це колишня міська та рівненська районна прокуратури) не було. Виконував обов'язки Юрій Грисюк. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: прокуратура
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