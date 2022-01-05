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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 39-річна жінка потрапила під потяг

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 613

 

Зараз вона в лікарні

4 січня, близько 10.00, на 21-му кілометрі залізниці сполученням Полтава – Лозова, неподалік Селещини, швидкісний потяг сполученням Київ – Костянтинівка травмував жінку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Поліція встановила особу потерпілої. Нею виявилась 39-річна жителька одного з сіл Машівської громади. Її госпіталізували. Наразі її життю нічого не загрожує.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту населення Полтавської ОДА, жінку ушпиталили до Машівської центральної лікарні в стані середньої тяжкості з попереднім діагнозом: рвана рана зовнішньої поверхні правого стегна, рвана рана правої кисті, закритий перелом правої променевої кістки.

Затримка руху потяга становила 39 хвилин.

Слідчий, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини події. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: збив потяг
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