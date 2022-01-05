Відмовило кілька органів: в лікарні померла трирічна дівчинка з Кременчуцького району

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 931

В лікарні її майже не відвідували рідні

3-го січня у Кременчуцькій дитячій лікарні померла трирічна дівчинка, мешканка одного із сіл району.

До лікарні дитина потрапила ще наприкінці грудня, у дуже важкому стані - у неї діагностували недостатність кількох органів. На жаль, врятувати її життя не вдалося, дитина померла 3 січня.

В лікарні кажуть, що за весь час перебування в лікарні її лише двічі відвіала бабуся.

Районна поліція проводить перевірку за фактом.