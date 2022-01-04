Четверо кременчуцьких школярів стали переможцями всеукраїнського конкурсу «Я – журналіст!»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 364

Серед переможців і Валентина Шилова, яку минулого року відзначив «ТелеграфЪ» у конкурсі в пам'ять журналіста Вадима Бойка

Нещодавно в Києві, у Національній Спілці журналістів України, нагородили лауреатів ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт «Я – журналіст!». У ньому цьогоріч взяли участь 655 школярів та студентів із усіх куточків України. Серед переможців – четверо кременчужан. Про це повідомили педагоги, які готували дітей до конкурсу.

Під час нагородження в НСЖУ

Друге місце в номінації «Стаття» вибороли Арсеній та Родіон Каменєви, учні наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.

Валентина Шилова отримала диплом 3-го ступеня

Дипломом третього ступеню відзначили статтю Валентини Шилової з етнографічної тематики, Валентина – вихованка гуртка з основ медіаграмотності та журналістики Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, учениця 9-А класу Кременчуцької гімназії №28. Подяку за підготовку її до конкурсу також отримала керівник гуртка КМЦПО Юлія Билина.

Спеціальною відзнакою Національної спілки журналістів України було нагороджено творчий проєкт Катерини Процько, вихованки творчого об’єднання «Клуб юних кореспондентів» Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості. Проєкт був присвячений загиблому журналісту, народному депутату України першого скликання Вадиму Бойку. Подяку НСЖУ отримала й керівник «Клубу юних кореспондентів» Тетяна Міхасьова.

Переможців конкурсу привітали Голова НСЖУ Сергій Томіленко, Перший секретар НСЖУ Ліна Кущ та засновник конкурсу, секретар НСЖУ Віталій Голубєв.

До речі, для Валентини Шилової це не перша перемога у творчих конкурсах. Нещодавно вона отримала гран-прі за авторську поезію на Міжнародному фестивалі. А в конкурсі молодих журналістів, присвячений пам'яті відомого журналіста з Кременчука, нардепа Верховної Ради 1-го скликання Вадима Бойка юну журналістку відзначила грошовою премією редакція «Телеграфа». Ми опублікували і її роботу на екологічну тему.

Незабаром на нашому сайті буде і її нова робота «Кучерява хата» кучерявої майстрині, з якою вона цього разу ввійшла в число переможців.