У новий рік без зарплати: комунальникам Кременчука виплатили лише аванси

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 103

Мер наголосив, що у деяких підприємств граничний термін виплати заробітної плати 5-7 січня, і вони отримають гроші вже в січні 2022 року

Комунальники Кременчука скаржаться на те, що аванс виплатили лише 29 грудня, а про зарплату поки що взагалі не йдеться. Наближаються новорічні свята, тож людям доводиться шукати додаткову роботу, аби здобути хоч якісь гроші.

Мер міста визнав, що проблема з виплатами дійсно є:

- Аванс профінансовано позавчора, вони його отримали. Заробітна плата повинна бути виплачена у встановлені терміни.

Віталій Малецький наголосив, що у деяких підприємств граничний термін виплати заробітної плати 5-7 січня, тому не всі отримають гроші до кінця 2021 року.