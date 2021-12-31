«Ялинковий батальйон» вже склав 50 протоколів на торговців новорічними деревами

Поліцейські вже склали 50 протоколів за порушення правил торгівлі ялинками на ринках. Близько десятка адмінматеріалів оформили спільні мобільні групи у складі з поліцейськими, працівниками Лісгоспу та Держеконагляду за пошкодження лісових культур, а також за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
У випадку фіксації порушень, представники Лісгоспу та Держеконагляду уповноважені складати адміністративні протоколи за ст.65 (незаконне знищення або пошкодження лісових культур) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст.88-1 (порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів рослинного світу) КУпАП.
Працівники поліції можуть скласти протоколи за ст.159 (порушення працівником торгівлі або підприємцем встановлених вимог на ринку) КУпАП й ст.160 (торгівля у невстановлених місцях).