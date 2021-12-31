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Надзвичайні новини

«Ялинковий батальйон» вже склав 50 протоколів на торговців новорічними деревами

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 426

 

Купуючи ялинку, перевіряйте чи продавець має необхідні документи на неї, а саме дерево - бірку

Поліцейські вже склали 50 протоколів за порушення правил торгівлі ялинками на ринках. Близько десятка адмінматеріалів оформили спільні мобільні групи у складі з поліцейськими, працівниками Лісгоспу та Держеконагляду за пошкодження лісових культур, а також за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- На території області до завершення новорічних й різдвяних свят уповноважені суб’єкти перевіряють ринки та місця можливої стихійної торгівлі ялинами та соснами. Мобільні групи звертають увагу на наявність у підприємців або працівників торгівлі товарно-транспортних накладних, а також чипів (бирок, штрих-кодів), що містять інформацію про походження дерев, - розповів Роман Ніколаєнко, начальник Управління превентивної діяльності поліції Полтавщини.

У випадку фіксації порушень, представники Лісгоспу та Держеконагляду уповноважені складати адміністративні протоколи за ст.65 (незаконне знищення або пошкодження лісових культур) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст.88-1 (порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів рослинного світу) КУпАП.

Працівники поліції можуть скласти протоколи за ст.159 (порушення працівником торгівлі або підприємцем встановлених вимог на ринку) КУпАП й ст.160 (торгівля у невстановлених місцях).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ялинка Новий рік перевірка
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