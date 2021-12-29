Хроніки нового мосту: розпочали третій етап заглиблення труб

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 154

У Кременчуці продовжують працювати над зведенням лівого пілона нового мосту через Дніпро. Про це «Укравтодор» повдомив на своїй Facebook-сторінці.

За допомогою бурильного обладнання Wirth 28 грудня розпочали третій етап заглиблення труб.

На першому та другому етапах за допомогою віброзаглиблювача та дизель-молота пройшли вже 22 труби діаметром 2 метри. Їх без виїмки ґрунту влаштували на глибину близько 12 метрів.