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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Хроніки нового мосту: розпочали третій етап заглиблення труб

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 154

 

Підрядник продовжує працювати над зведенням лівого пілона нового мосту через Дніпро

У Кременчуці продовжують працювати над зведенням лівого пілона нового мосту через Дніпро. Про це «Укравтодор» повдомив на своїй Facebook-сторінці.

За допомогою бурильного обладнання Wirth 28 грудня розпочали третій етап заглиблення труб.

На першому та другому етапах за допомогою віброзаглиблювача та дизель-молота пройшли вже 22 труби діаметром 2 метри. Їх без виїмки ґрунту влаштували на глибину близько 12 метрів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: міст Дніпро Велике будівництво
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