Будівельники готуються до буріння скелястих порід для нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 699

У Кременчуці розпочали підготовку до буріння скелястих порід всередині сталевої труби, які влаштовуються під час будівництва мосту через річку Дніпро. Це – третій етап заглиблення паль до проєктної відмітки. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.

Наразі роботи проводяться під час зведення лівого пілону мосту. Всього необхідно влаштувати 40 труб. 22 труби вже влаштовано. Подекуди глибина занурення становитиме до 50 метрів.