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Кременчук, Здоров'я

«Є певні складнощі», - мер про відкриття приймального відділення «Кременчуцької»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 410 Коментарів: 1

 

Міський голова не виключає, що відкриття можуть перенести на початок 2022 року

Віталій Малецький висловив сподівання, що приймальне відділення ЛІЛ «Кременчуцька» відкриють вже в цьому році. Але наразі є складнощі з відновленням внутрішніх мереж.

Приймальне відділення лікарні «Кременчуцька» можуть відкрити наприкінці грудня - але це не точно

Так, під час засідання виконкому 13 грудня вирішили профінансувати роботи на електрощтових та кабелі, деякі інші роботи.

- Якщо просто відкрити лікарню, то це зараз вже можна зробити. Але треба відкрити і працювати. Ми це хочемо зробти в грудні, - додав мер.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЛІЛ «Кременчуцька» ремонт відкриття
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Коментарі: 1

156
Джо:
Сьогодні, 16:09

да что ж у вас все через задницу то получается: ремонт, реставрация, постройка с нуля, восстановление, модернизация?

Любые работы - все с нарушениями сроков/недоработками/недочетами...

 

Да сколько же можно...


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