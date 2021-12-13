«Є певні складнощі», - мер про відкриття приймального відділення «Кременчуцької»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 410 Коментарів: 1

Міський голова не виключає, що відкриття можуть перенести на початок 2022 року

Віталій Малецький висловив сподівання, що приймальне відділення ЛІЛ «Кременчуцька» відкриють вже в цьому році. Але наразі є складнощі з відновленням внутрішніх мереж.

Так, під час засідання виконкому 13 грудня вирішили профінансувати роботи на електрощтових та кабелі, деякі інші роботи.

- Якщо просто відкрити лікарню, то це зараз вже можна зробити. Але треба відкрити і працювати. Ми це хочемо зробти в грудні, - додав мер.