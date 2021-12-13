У Полтаві оштрафували організатора акції антиваксерів за те, що був без маски

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 510 Коментарів: 3

12 грудня противники вакцинації на дві години перекрили трасу Київ-Харків, а потім намагалися без масок «скупитися» в одному із супермаркетів. За оцінкою влади, в акції взяли участь 50 людей.

На чоловіка, який організував акцію, склали адміністративний протокол. Йому доведеться сплатити штраф, повідомив речник обласної поліції Роман Грішин.

- Відповідний адмінпротокол був складений на організатора акції за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З іншими учасниками мітингу була проведена роз’яснювальна робота, – говорить Роман Грішин.

За його словами, за це передбачений штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Яку суму має сплатити чоловік, вирішить суд.

Також правоохоронці перевіряють заяви від керівництва магазину щодо інших учасників акції.