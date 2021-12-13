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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві оштрафували організатора акції антиваксерів за те, що був без маски

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 510 Коментарів: 3

 

Яку суму має сплатити чоловік, вирішить суд

12 грудня противники вакцинації на дві години перекрили трасу Київ-Харків, а потім намагалися без масок «скупитися» в одному із супермаркетів. За оцінкою влади, в акції взяли участь 50 людей.

На чоловіка, який організував акцію, склали адміністративний протокол. Йому доведеться сплатити штраф, повідомив речник обласної поліції Роман Грішин.

- Відповідний адмінпротокол був складений на організатора акції за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З іншими учасниками мітингу була проведена роз’яснювальна робота, – говорить Роман Грішин.

За його словами, за це передбачений штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Яку суму має сплатити чоловік, вирішить суд.

Також правоохоронці перевіряють заяви від керівництва магазину щодо інших учасників акції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава протест штраф вакцинація
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Коментарі: 3

992
Angel737:
Сьогодні, 15:57

sweat_smile Доантиваксерился ?! 
Ну не хочешь вакцинировать, Бог с Вами, но при чём тут участники дорожного движения ?!, могу представить состояние людей если вдруг кому-то нужно было ехать в Аэропорт и если к примеру Международный рейс в США.


8 11
853
evil:
Сьогодні, 15:59

На фото рыло того  самого сепара-"шоумена", который на той неделе сломал ноутбук в центре вакцинации. 

 


9 6
1 401
hunter:
Сьогодні, 16:54

Цитата: Angel737

sweat_smile Доантиваксерился ?! 
Ну не хочешь вакцинировать, Бог с Вами, но при чём тут участники дорожного движения ?!, могу представить состояние людей если вдруг кому-то нужно было ехать в Аэропорт и если к примеру Международный рейс в США.

Ну не хочет народ вакцинироваться,зачем издавать закон и принудительной вакцинации?


12 3

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