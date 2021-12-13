Поліція шукає свідків бійки у полтавькому нічному клубі: троє поранених

Травми отримала і жінка
13 грудня, близько 3.00, три клієнти закладу дозвілля, розташованого на вул. Гоголя у Полтаві, отримали тілесні укодження. За зареєстрованими зверненнями постраждалих осіб поліція відкрила кримінальні провадження.
Як повідомили у пресслужбі поліції, в одному з нічних закладів Полтави розв’язалася суперечка між компанією молодих людей та невідомим. Під час конфлікту поранення отримали: 40-річна жінка та 25 і 24-річний чоловіки. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
На даний час триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях:
Окрім того, здійснюються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи чоловіка, причетного до кримінального правопорушення.
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