Поліція шукає свідків бійки у полтавькому нічному клубі: троє поранених

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13 грудня, близько 3.00, три клієнти закладу дозвілля, розташованого на вул. Гоголя у Полтаві, отримали тілесні укодження. За зареєстрованими зверненнями постраждалих осіб поліція відкрила кримінальні провадження.

Як повідомили у пресслужбі поліції, в одному з нічних закладів Полтави розв’язалася суперечка між компанією молодих людей та невідомим. Під час конфлікту поранення отримали: 40-річна жінка та 25 і 24-річний чоловіки. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На даний час триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях:

одне за статтею 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України;

два – за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Окрім того, здійснюються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи чоловіка, причетного до кримінального правопорушення.

Якщо ви були свідком цієї події або у вас є інформація про особу, підозрювану у спричиненні тілесних ушкоджень відвідувачам закладу, - повідомте до Полтавського райуправління поліції (вул. Сковороди 2 б) або за номерами: 0506062919 (чергова частина райуправління), 102.