У Кременчуцькому районі вакцинувалося 54,6% людей: статистика від РНБО

Безумовним лідером є Кам'янопотоківська сільська територіальна громада: тут вакцинувалося понад 73% населення
Голова обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак відзначив, що ситуація зі щепленням від COVID-19 у Кременчуцькому районі досить непогана: станом на ранок 13 грудня вакцину отримали 54,6% мешканців району.
Але, згідно графіку, ще є над чим працювати. У кількох територіальних громадах відсоток щепленого населення не перевищує 36,5%.
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