У Кременчуцькому районі вакцинувалося 54,6% людей: статистика від РНБО

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 206

Безумовним лідером є Кам'янопотоківська сільська територіальна громада: тут вакцинувалося понад 73% населення

Голова обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак відзначив, що ситуація зі щепленням від COVID-19 у Кременчуцькому районі досить непогана: станом на ранок 13 грудня вакцину отримали 54,6% мешканців району.

Але, згідно графіку, ще є над чим працювати. У кількох територіальних громадах відсоток щепленого населення не перевищує 36,5%.

- Як приклад можу привести Кам'янопотоківську сільську територіальну громаду, де вони були позаду - але спільна робота керівництва ТГ та медичних працівників, бажання працювати дали певний результат.



