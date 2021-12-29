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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина опинилася у п'ятірці областей, які найбільше постраждають від зміни клімату

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 1 175 Коментарів: 2

 

Наприкінці століття аномальна спека, грози, повені, посухи, град, шквали та торнадо стануть звичайним явищем для мешканців Полтавської області

Зміна клімату - один зі значущих факторів, який вплине на розвиток України у 21 столітті. Про це йдеться у звіті дослідження Світового банку про вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеному за ініціативи Міндовкілля.

За останні 60 років клімат в Україні суттєво змінився. Ми відчуваємо прискорення зростання температури на 0,4 - 0,6°С за десятиліття. Це більше за середнє значення в Європі та у кілька разів перевищують світові темпи. 

Увага науковців була зосереджена на двох сценаріях, які розглядають можливі зміни клімату в Україні у 21 столітті:

  • при зниженні викидів парникових газів та реалізації заходів з адаптації до кліматичної змін - глобальне потеплінні на 2,4°C до 2100 року;
  • при «звичайному ході справ» - підвищення температури на 4,3°C до 2100 року.

Головні висновки звіту:

  • Річні температури постійно змінюватимуться протягом століття. Це, ймовірно, призведе до змін у режимі річних опадів, підвищення температури повітря влітку та збільшення посух на півдні та сході України. Згідно із одним зі сценаріїв, до кінця століття, на Півдні буде понад 100 тропічних ночей і до 135 літніх днів на рік.
  • Щороку кількість опадів збільшуватиметься та ставатиме нерівномірною. Взимку їх кількість збільшиться, а влітку, навпаки, зменшиться.
  • Аномальна спека, грози, сильні опади, дощові та річкові повені, посухи, град, шквали, торнадо, сильні снігопади, дощі, що утворюють ожеледицю, налипання мокрого снігу - їх частота та інтенсивність лише зростатимуть.
  • Врожаї для всіх сільськогосподарських культур будуть істотно коливатися.
  • Тривалі посухи призведуть до погіршення здоров’я лісу, збільшення рівня загибелі дерев та лісових пожеж. Відбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.
  • Зміна клімату матиме більший вплив на одні області, ніж на інші. Найбільше постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька.
  • Через зниження вартості сільськогосподарського виробництва найбільших втрат та зростання бідності та нерівності зазнають у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях.
  • Для України важливо вже зараз розпочати впроваджувати дієві адаптаційні заходи. Адже це може значно зменшити наслідки зміни клімату.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: клімат зміни клімату спека повінь
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Коментарі: 2

504
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:26

Хоть ныть перестанут, что в квартирах холодно :)


4 2
126
Gav-gav:
Сьогодні, 17:52

Побольше карьеров копайте радиоактивных


7 1

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