Полтавщина опинилася у п'ятірці областей, які найбільше постраждають від зміни клімату

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 1 175 Коментарів: 2

Зміна клімату - один зі значущих факторів, який вплине на розвиток України у 21 столітті. Про це йдеться у звіті дослідження Світового банку про вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеному за ініціативи Міндовкілля.

За останні 60 років клімат в Україні суттєво змінився. Ми відчуваємо прискорення зростання температури на 0,4 - 0,6°С за десятиліття. Це більше за середнє значення в Європі та у кілька разів перевищують світові темпи.

Увага науковців була зосереджена на двох сценаріях, які розглядають можливі зміни клімату в Україні у 21 столітті:

при зниженні викидів парникових газів та реалізації заходів з адаптації до кліматичної змін - глобальне потеплінні на 2,4°C до 2100 року;

при «звичайному ході справ» - підвищення температури на 4,3°C до 2100 року.

Головні висновки звіту: