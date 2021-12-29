Полтавщина опинилася у п'ятірці областей, які найбільше постраждають від зміни клімату
Сьогодні, 16:19
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Наприкінці століття аномальна спека, грози, повені, посухи, град, шквали та торнадо стануть звичайним явищем для мешканців Полтавської області
Зміна клімату - один зі значущих факторів, який вплине на розвиток України у 21 столітті. Про це йдеться у звіті дослідження Світового банку про вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеному за ініціативи Міндовкілля.
За останні 60 років клімат в Україні суттєво змінився. Ми відчуваємо прискорення зростання температури на 0,4 - 0,6°С за десятиліття. Це більше за середнє значення в Європі та у кілька разів перевищують світові темпи.
Увага науковців була зосереджена на двох сценаріях, які розглядають можливі зміни клімату в Україні у 21 столітті:
- при зниженні викидів парникових газів та реалізації заходів з адаптації до кліматичної змін - глобальне потеплінні на 2,4°C до 2100 року;
- при «звичайному ході справ» - підвищення температури на 4,3°C до 2100 року.
Головні висновки звіту:
- Річні температури постійно змінюватимуться протягом століття. Це, ймовірно, призведе до змін у режимі річних опадів, підвищення температури повітря влітку та збільшення посух на півдні та сході України. Згідно із одним зі сценаріїв, до кінця століття, на Півдні буде понад 100 тропічних ночей і до 135 літніх днів на рік.
- Щороку кількість опадів збільшуватиметься та ставатиме нерівномірною. Взимку їх кількість збільшиться, а влітку, навпаки, зменшиться.
- Аномальна спека, грози, сильні опади, дощові та річкові повені, посухи, град, шквали, торнадо, сильні снігопади, дощі, що утворюють ожеледицю, налипання мокрого снігу - їх частота та інтенсивність лише зростатимуть.
- Врожаї для всіх сільськогосподарських культур будуть істотно коливатися.
- Тривалі посухи призведуть до погіршення здоров’я лісу, збільшення рівня загибелі дерев та лісових пожеж. Відбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.
- Зміна клімату матиме більший вплив на одні області, ніж на інші. Найбільше постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька.
- Через зниження вартості сільськогосподарського виробництва найбільших втрат та зростання бідності та нерівності зазнають у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях.
- Для України важливо вже зараз розпочати впроваджувати дієві адаптаційні заходи. Адже це може значно зменшити наслідки зміни клімату.
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