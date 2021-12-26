Хто в Кременчуці залишиться без світла 27 грудня: адреси

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 371

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 грудя в Крменчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами: вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пр. Старицького. З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: вул. Троїцька, 12-31, 33;

вул. Академіка Маслова, 31-54;

вул. Софіївська, 7/38;

вул. Енергетиків;

вул. Молодіжна;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Новомиргородська;

вул. Кобзарська;

вул. Левітана;

вул. Попова;

вул. Шишкіна;

вул. Мічуріна;

вул. Саксаганського;

вул. Рєпіна;

пров. Приозерний;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Мічуріна;

пр. Зерновий;

пр. Старицького;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

туп. Бажана;

туп. Луначарського;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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