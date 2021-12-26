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Хто в Кременчуці залишиться без світла 27 грудня: адреси

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 371

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 грудя в Крменчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пр. Старицького.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Троїцька, 12-31, 33;
  • вул. Академіка Маслова, 31-54;
  • вул. Софіївська, 7/38;
  • вул. Енергетиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Саксаганського;
  • вул. Рєпіна;
  • пров. Приозерний;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Мічуріна;
  • пр. Зерновий;
  • пр. Старицького;
  • пр. Житлобудівний;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • туп. Бажана;
  • туп. Луначарського;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік роботи
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