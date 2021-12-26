Хто в Кременчуці залишиться без світла 27 грудня: адреси
Сьогодні, 16:09
Переглядів: 371
Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 грудя в Крменчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пр. Старицького.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Троїцька, 12-31, 33;
- вул. Академіка Маслова, 31-54;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Енергетиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Кобзарська;
- вул. Левітана;
- вул. Попова;
- вул. Шишкіна;
- вул. Мічуріна;
- вул. Саксаганського;
- вул. Рєпіна;
- пров. Приозерний;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Мічуріна;
- пр. Зерновий;
- пр. Старицького;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- туп. Бажана;
- туп. Луначарського;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.