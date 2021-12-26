На Полтавщині 135 медзакладів безоплатно лікували пацієнтів: підсумки року від НСЗУ

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 97

На Полтавщині 135 медзакладів безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році за програмою медичних гарантій, тобто безоплатно за договором з Національною службою здоров’я України. Серед них 8 приватних закладів та 23 лікарів приватної практики, повідомляє пресслужба НСЗУ.

За надання медичної допомоги НСЗУ виплатила лікарням області у 2021 році понад 4 млрд грн. Зокрема:

за екстрену медичну допомогу - понад 366 млн грн;

за послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів - 719 млн грн;

за послуги на спеціалізованому рівні - понад 2,4 млрд грн .

- Програма медичних гарантій охоплює все більше безоплатних послуг для пацієнтів і все більше закладів до неї приєднується. Чим більше їх стає, тим вища конкуренція за пацієнта, яка виливається в покращення медичних послуг, високу якість, безпеку. А кошти, отримані від НСЗУ, заклади можуть вкладати у власний розвиток. У свою чергу, пацієнти завдяки Програмі медгарантій знають, які саме послуги гарантовані їм безоплатно, розуміють, у якій послідовності звертатися до лікарів, та можуть отримувати медичну допомогу без зайвих клопотів і витрат, – прокоментувала директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Лікування COVID-19 та вакцинація входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними для жителів області. У 2021 році НСЗУ заплатила за медичну допомогу в стаціонарі лікарень більше ніж 428 млн грн. За проведення вакцинації від COVID-19 оплата становила понад 34 млн грн.

Особлива увага Програми медичних гарантій у 2021 році була зосереджена на наданні таких пріоритетних медичних послуг, як діагностика онкозахворювань, медична допомога при інфарктах, інсультах, допомога при пологах та неонатальна допомога. За ці послуги НСЗУ заплатила медичним закладам Полтавської області понад 207 млн грн. На лікування онкологічних захворювань, яке часто є тривале і дороговартісне, НСЗУ виплатила понад 148 млн грн.

У наступному 2022 році Програма медичних гарантій продовжить працювати в інтересах пацієнтів, але вимоги до обладнання, медичного персоналу та організації медичних послуг стануть більш жорсткі. Це дозволить покращити якість медичного обслуговування жителів області і зменшити їх фінансові витрати на лікування. Національна служба здоров’я і надалі працюватиме над тим, щоб українці могли лікуватися ефективно, якісно й не зазнавати при цьому надмірних фінансових витрат.