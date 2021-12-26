Стало відомо, як банки працюватимуть на зимові свята

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 476

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період зимових свят.

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