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Стало відомо, як банки працюватимуть на зимові свята

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 476

 

НБУ визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період зимових свят. 

  • 30 грудня 2021 року СЕП працює до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі;
  • 31 грудня 2021 року до 13.00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, визначених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13.00; 
  • 01 січня 2022 року банківський день у СЕП починається о 9.00 з датою банківського дня 04 січня 2022 року;
  • 01–03 січня 2022 року учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються датою банківського дня 04 січня 2022 року. У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки самостійно приймають рішення щодо здійснення  валютних  операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює  у звичайному режимі;
  • 04–06 січня 2022 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі;
  • у період з 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, установлений/розрахована Національним банком 30 грудня 2021 року;
  • 07–09 січня 2022 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022 року;
  • 01–03 та 07–09 січня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів;
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: НБУ банки графік роботи Новий рік
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