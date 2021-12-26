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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«В глибокій долині сталася новина»: футболісти привітали з Різдвом Христовим

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 113

 

Ловіть привітання від юних спортсменів

Футбольний клуб «Кремінь» 2010 колядкою привітав кременчужан та вболівальників футболу зі світлим святом Різдвом Христовим. Вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка заспівали колядку під керівництвом класного керівника Олександри Вовк.

Нагадаємо, що хлопці навчаються разом в одному футбольному класі в 1 гімназії.

В глибокій долині 

Сталася новина,

То Пречиста Діва Мати 

Сина породила.  

А як породила,

Та й стала співати:

«Люляй, люляй, мій синочку,

А я буду спати».  

«Мамо моя, мамо,

Зажди хоч хвилину,

Бо я іду на небеса,        

Принесу перину».  

«Ой сину, мій сину,

Де ж ти таке годен,

Іще нема три години,       

Як Ти ся народив».

«Мамо ж моя, мамо,

Годен же я, годен.

Я сотворив небо й землю   

Поки ся народив».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Різдво
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