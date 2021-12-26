В екопарку «Ковалівка» з 1 січня подорожчають квитки

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 322

Адміністрація парку пояснює, що причина - у підвищенні цін на харчі для тварин та зростанні комунальних тарифів

В екопарку «Ковалівка» з 1 січня на 20 гривень збільшиться вартість вхідного квитка. Про це адміністрація парку повідомила на своїй Facebook-сторінці.

«У зв’язку із підвищенням цін на продукти харчування для наших мешканців, підвищенням комунальних тарифів, а також розширенням зооколекції та облаштування території змінюється цінова політика екопарку «Ковалівка» - йдеться у повідомленні.

З 1 січня 2022 ціни на вхідний квиток будуть:

дорослий 100грн;

дитячий 70грн;

діти до 5 років безкоштовно (бажано мати при собі документ або фото, яке підтверджує дату народження).

До 31 грудня екопарк можна відвідати по старій ціні.





