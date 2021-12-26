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Привітайте близьких зі святами: стартував новорічний проєкт «Дивовижна поштівка»

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 230

  

Щоб створити найтеплішу листівку, вам потрібно лише зайти на сайт і вибрати одну із картин, над якою чарували найкращі українські художники та художниці

У мережі вже вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка», завдяки якому на новорічно-різдвяні свята українці матимуть змогу надіслати одне одному незвичайні листівки. 

Щоб створити найтеплішу листівку, вам потрібно лише зайти на сайт і вибрати одну із картин, над якою чарували найкращі українські художники та художниці. І вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні друга чи родича.

На поштівках відображено новорічні й різдвяні традиції українського народу, його символи. Малюнки для поштівок створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні: «Різдвяний ярмарок», «Тигристий Новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Усі листівки анімовані.

Поштівки можна надіслати через будь-який месенджер.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: привітання поштівка листівка Новий рік Різдво
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