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У сільських магазинах можна не використовувати реєстратори розрахункових операцій

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 383

 

Рішення, яке покликане суттєво полегшити життя підприємцям, ухвалили на засіданні Кабміну 23 грудня

Уряд звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. За інформацією пресслужби Міністерства економіки, відповідне рішення ухвалили 23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів.  

- Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО як альтернативу не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах. Тож уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО, - прокоментувала перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, згідно з рішенням уряду, від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: реєстратори розрахункових операцій Кабмін підприємці сільська місцевість
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