У сільських магазинах можна не використовувати реєстратори розрахункових операцій

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 383

Уряд звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. За інформацією пресслужби Міністерства економіки, відповідне рішення ухвалили 23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів.

- Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО як альтернативу не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах. Тож уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО, - прокоментувала перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, згідно з рішенням уряду, від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій.